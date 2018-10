Furtwangen Cazautet führt örtliche CDU

Gütenbach. Bislang bestand diese aus dem Vorsitzenden Jürgen Schonhardt, der nach 29 Jahren das Amt an eine jüngere Generation abgeben will. Die Arbeit habe ihm immer sehr viel Spaß gemacht, so Schonhardt, besonders wenn man interessante Veranstaltungen organisieren könne. Irgendwann sei es aber an der Zeit einen Generationenwechsel einzuläuten.

Zur Wahl für den neuen Vorsitz stellte sich Maurice Cazautet und wurde einstimmig gewählt. Auch die übrigen Positionen konnten einstimmig besetzt werden. Den stellvertretenden Vorsitz übernimmt Marcus Gruber.

Dieser konnte wegen seines Studiums nicht an der Versammlung teilnehmen, bestätigte aber, dass er das Amt annehmen werde.