Furtwangen Bunter Zug schlängelt sich durch Stadt

Furtwangen. Das Fasnetmotto rund um den Orient hatte offensichtlich auch die Fantasie der Schulen und Kindergärten beziehungsweise der jeweiligen Eltern angeregt. Glück hatten alle Beteiligten auch mit dem Wetter: Es war trocken und nicht zu kühl.

Und so wurde der Umzug durch die Stadt ein voller Erfolg und begeistert auch die zahlreichen Zuschauer am Straßenrand. Unterwegs beim Umzug war im Übrigen auch das SWR-Fernsehen. Am Fasnet-Sonntag um 18.45 Uhr wird im "Treffpunkt" über die heimische Fasnet berichtet.

Angeführt wurde der Zug natürlich vom Bodenwälder, der Zunftführung und den Alte Jungfere. Einmal mehr hat Thomas Riesle wieder Musiker gerade auch aus dem Katzensteig zusammengesucht und damit eine zweite Kapelle für den Kinderumzug auf die Beine gestellt, die mit ihrer Musik für Stimmung und gute Laune sorgten.