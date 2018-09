Furtwangen Bürokratische Hürden für den Kilwimarkt

Er habe aktuell mit der Bürokratie im Landratsamt zu kämpfen. So seien Unterlagen, die er mit den Anträgen eingereicht habe, angeblich nicht im Landratsamt angekommen, erklärte Dold. Und nachdem nun die Unterlagen alle da seien, gebe es grundsätzliche Probleme mit der Genehmigung. Vorgeschrieben für einen solchen Markt seien mindestens zwölf gewerbliche Händler. Der Furtwanger Markt wird als "Kilwimarkt mit Kunsthandwerkermarkt" betitelt. In den vergangenen rund zehn Jahren wurde es akzeptiert, dass es sowohl Kunsthandwerk wie Angebote von Bauern der Region gibt. Die Sachbearbeiterin im Landratsamt fordere aber in diesem Jahr erstmals zwölf Kunsthandwerker. Die anderen gewerblichen Anbieter aus dem Bereich der Landwirtschaft würden nicht zählen, da ihr der Name Kilwimarkt kein Begriff sei. Nun diskutiert der VdU, ob er dem Markt künftig einen etwas anderen Titel gibt, um Problemen aus dem Weg zu gehen.

Darüber hinaus berichtete Dold, dass beim Kilwimarkt wieder die "Völlerei" auf dem Programm steht, dieses Mal mit neun Street-Food-Trucks. Organisiert werden müsse für die Fahrzeuge noch die notwendige Stromversorgung. In der Wilhelmstraße gibt es bisher noch keine städtische Anschlussmöglichkeit wie sie auf dem Marktplatz installiert ist.

Eine Möglichkeit sei auch eine Springburg, da stelle sich aber die Frage, wie sich die Aufsicht regeln lässt. Eine Alternative wäre ein kleines Kinderkarussell. Außerdem sei wieder Papa Balloni mit seinen Ballon-Figuren unterwegs.