Furtwangen Bürgermeister wird Mordkomplize

Furtwangen-Neukirch. Das diesjährige Stück der Neukircher Theatertruppe hatte einen ganz anderen Charakter als in den vergangenen Jahren: Statt der bisher üblichen derben Bauernkomödien ging es diesmal darum, wie man sich am besten eines Scheusals entledigen kann. Diese Kriminalkomödie kam beim Publikum sehr gut an.

Man sollte gar nicht glauben, was bei einer solchen Mords-Geschichte alles passieren kann. Zentrale Figur des Stückes war der Unternehmer Albrecht Greifenbrecht (Thorsten Weiß), der mit seiner ganzen Umgebung auf dem Kriegsfuß steht und überall mit seiner ekelhaften Art für Ärger sorgt: bei Tochter und Ehefrau, beim Teilhaber und beim Buchhalter und auch bei seiner Schwester. Ganz unabhängig voneinander erkennen diese "Opfer" jeder für sich, dass die Lösung dieses Problems nur eine endgültige sein kann, der Mord dieses Scheusals, was die Zuschauer nach den verschiedenen Begegnungen auch gut nachvollziehen konnten.

Und so kamen am Ende des erste Aktes nacheinander die Betroffenen in das Büro und präparierten den Likör des Unternehmers auf dem Schreibtisch: die Schwester Felicitas (Carmen Kienzler) und Kompagnon Rupert (Robin Löffler) gemeinsam mit einem Schlafmittel, um ihn dann zu erwürgen, Ehefrau Charlotte (Ute Kuner) wählte Erdbeer-Konzentrat, auf das Albrecht allergisch ist, Tochter Sieglinde (Marion Hofmeier) füllte Zyankali in die Karaffe und Buchhalter Gottfried (Andreas Kaltenbach) hatte sich für Rattengift entschieden.