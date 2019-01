Furtwangen Bürgermeister fordert zu stärkerem Engagement auf

Denn in diesem Bereich der Politik habe man viel Entscheidungsspielraum, die Kommune und ihre Gremien seien die Keimzellen der Demokratie. Doch aktuell gerade im Blick auf die Kommunalwahlen am 26. Mai dieses Jahres sei es für die Fraktionen wieder nicht einfach, Kandidaten für Gemeinderat und Ortschaftsrat zu finden: "Ich appelliere daher an Sie alle: Machen Sie mit und bringen Sie sich ein. Es geht hier um Ihre persönliche Grundeinstellung zum Zusammenleben vor Ort, in unserer Stadt und in den Ortsteilen."

Wer sich hier nicht engagiere, dem sei offensichtlich die Zukunft der städtischen Einrichtungen für Freizeit, Bildung und vieles mehr egal. Dieses Problem sei allerdings eine Folge der gesamtpolitischen Entwicklung. So könne man feststellen, dass sich Amerika auf der politischen Bühne aus der Verantwortung immer dann zurückzieht, "wenn etwas für die USA herausspringt". Doch dieses Vakuum könne auch Europa nicht auffüllen, da sich auch im europäischen Gefüge viele Risse auftun.

In Deutschland sei es den Volksparteien offensichtlich nicht mehr möglich, eine große Mehrheit der Bevölkerung für sich zu gewinnen. So herrscht bei den Menschen eine Unsicherheit, die gerade den populistischen Kräften sowohl in Deutschland wie in Europa eine ideale Plattform bietet. Die politischen Verantwortlichen haben nach Meinung von Josef Herdner den Kontakt zur Basis, zu den Menschen verloren.