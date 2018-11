Furtwangen Bürgerinitiative schlägt alternative Kabelverlegung vor

Sehr aktiv ist in den vergangenen Wochen eine Bürgerinitiative in Rohrbach, die dringend den Anschluss für den Ortsteil an das Breitbandnetz fordert. Dies sei nicht zuletzt wichtig, um die Arbeitsplätze in Rohrbach zu erhalten.

Anfang September hatte die Initiative eine Unterschriftenliste von 254 Rohrbacher Bürgern an Ortsvorsteher Karl Wehrle übergeben, der selbst auch zu den Unterzeichnern gehörte. Man befürchtet, dass Rohrbach erst spät angeschlossen würde. Vor allem sei in der Diskussion, den Glasfaser Anschluss an den Ausbau des Radwege-Netzes zu koppeln, der aber für Rohrbach wohl kaum vor 2026 realisiert werden könnte, so damals die Erläuterung der Bürgerinitiative.

Nun brachte die Bürgerinitiative in einem Schreiben an die Fraktionen im Furtwanger Gemeinderat eine Alternative Möglichkeit der Verlegung für das Glasfaserkabel in die Diskussion, mit der der Anschluss von Rohrbach schnell, einfach und auch deutlich kostengünstiger realisiert werden könnte: statt einer Bodenverlegung beispielsweise per Erdpflug oder Erdfräse könnten die Leerrohre im bestehenden Abwasserkanal ganz oben fixiert werden.