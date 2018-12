Furtwangen. Bedingt durch einen technischen Defekt am Bürgerbus muss dieser umgehend zur Reparatur in die Werkstatt, so dass bis auf Weiteres keine Linienfahrten durchgeführt werden können, informiert der Vorsitzende des Furtwanger Bürgerbus-Vereins, Rainer Engel. Die Reparaturdauer und somit die Ausfallzeit sei im Moment noch nicht abzusehen. "Wir werden wieder informieren, sobald der Fahrbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Wir bedauern den Ausfall außerordentlich und bitten um Verständnis", so Engel.