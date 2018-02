Furtwangen Bügeleisen und Kaffee wieder heiß

Der Rat der Experten im Reparaturcafé ist begehrt, weil hier niemand neue Geräte verkauft. So manches Gerät kann direkt wieder zum Laufen gebracht werden. Am Februar-Samstag wurden beispielsweise acht defekte Geräte gebracht, fünf konnten wieder in Gang gesetzt werden. Manchmal müssen Ersatzteile beschafft werden, oder die notwendigen Maschinen stehen im Jugendraum nicht zur Verfügung. Also muss sich der Besitzer bis zur nächsten Öffnung einen Monat später gedulden. Ersatzteile müssen die Besitzer selbst kaufen. Freilich erhalten sie Tipps, wo die passenden Teile zu bekommen sind. Die Reparatur und die Beratung sind dagegen kostenlos. Auf der Theke im Postkraftwagenhof steht ein Sparschwein, das großzügig gefüttert wird. Etwas Bürokratie ist jedoch unumgänglich: Für jeden "Kunden" wird ein Blatt ausgefüllt, so lässt sich nicht nur die Zahl der Interessenten nachvollziehen, auch die defekten Teile und Reparaturen werden hier festgehalten. Im Postkraftwagenhof nutzt das Reparaturteam einen Raum der Jugendlichen, deshalb gibt es keine Möglichkeit, Werkzeuge zu lagern. Sie müssen mit heimgenommen werden. Im Team könnte man zudem gut einen Uhrmacher gebrauchen, gerade der hat sich in der Uhrenstadt noch nicht gefunden. Und freuen würde sich die Gruppe über jüngere Helfer.