Furtwangen Büchergondel bietet besonderen Platz zum Schmökern

Ursprünglich war die Bürgerstiftung auf der Suche nach einer alten Telefonzelle für die Bücher, die Beschaffung stellte sich aber als relativ teuer heraus. Als man sich nach einer Alternative umschaute, wurde der Stiftung von der Firma Ketterer Getriebe eine ausrangierte Seilbahn-Gondel angeboten. Das Angebot dieses "Hinguckers" hat die Stiftung gerne angenommen. Dann begann die Standortsuche, bei der die Stadt wertvolle Hilfe leistete. Für die notwendigen Ergänzungen wie Griffe und den Innenausbau mit dem Bücherregal wurde die Firma Ganter Griff gewonnen.

Die Bürgerstiftung sieht in der Büchergondel keine Konkurrenz zu dem örtlichen Buchhandel oder den Büchereien, lediglich eine Ergänzung. Sie soll dauerhaft in Furtwangen stehen und ist kostenlos nutzbar.

Wer möchte, kann sich in der Büchergondel ein oder mehrere Bücher holen, kann sie behalten, aber nach der Lektüre auch wieder zurückbringen. Für die Bestückung der Büchergondel sorgt ausschließlich die Bürgerstiftung, für Nachschub ist bis weit in das nächste Jahr hinein gesorgt. "Deshalb bitte keine Bücher in der Gondel abstellen!", betont der Vorstand der Bürgerstiftung. Wer Bücher aus seinem Bestand abgeben möchte, kann das der Bürgerstiftung per E-Mail unter buechergondel@buergerstiftung-furtwangen.de mitteilen. Außer Klassikern sollten nur aktuelle Bücher aufgenommen werden.