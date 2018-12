Furtwangen Bücherei genießt Anerkennung

Furtwangen-Neukirch. Besuch hatte der Ortschaftsrat in seiner letzten Jahressitzung: Roswitha Schirmaier berichtete von ihrer "Herzensangelegenheit", der Bücherei.

Es sei die letzte in städtischer Obhut, seit die Stadtbibliothek in der "KÖB", der katholischen öffentlichen Bücherei, aufgegangen sei. Und, so Ortsvorsteher Rainer Jung, es sei eine schöne Bücherei.

Seit etlichen Jahren ist Schirmaier im Ruhestand, gegen ein geringes Salär betreibt sie die Bücherei mit viel Herzblut. Sie sorgt regelmäßig dafür, dass die neuesten Bücher da sind. Zwischen 30 und 40 Stunden pro Monat sei sie unterwegs, um stets das Neueste da zu haben. Leider kämen nicht immer ausreichend Leute zum Ausleihen.