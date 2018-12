Furtwangen Briefe retten leben

Der Briefmarathon von Amnesty International zum Tag der Menschenrechte beginnt ab 8.30 Uhr.

Die Furtwanger Gruppe sammelt dafür Unterschriften für Briefe an die Regierungen in Marokko und Iran. In den vorgefertigten Briefen wird gefordert, dass die Menschenrechtsverteidigerin Atena Daemi bedingungslos freigelassen wird. Sie hat sich für die Abschaffung der Todesstrafe im Iran eingesetzt und wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Im zweiten Brief wird an die Regierung in Marokko appelliert, Nawal Benaissa nicht weiter zu drangsalieren, nur weil sie sich für soziale Verbesserungen in der Rif-Region einsetzt, und ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit wahrgenommen hat.