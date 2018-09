Der traditionelle Vergleichskampf der beiden Vereine Schachfreunde Furtwangen-Vöhrenbach und Brettleclub Furtwangen im Brettlespiel ging in der "Wanne" in Nußbach über die Bühne. Bei herrlichem Spätsommerwetter spielten 24 Teilnehmer an zwölf Brettern in sieben Runden um den Gesamtsieg. Das Endergebnis war mit 46: 43 zugunsten des Furtwanger Brettleclubs sehr knapp. In der Einzelwertung aller Spieler lautet die Reihenfolge der fünf Besten: Erste Carmen Rombach, Zweiter Peter Schlageter, Dritte Waltraud Schlageter, Vierter Peter Fettich und Fünfte Andrea Seifritz. Foto: Schachfreunde