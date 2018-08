Furtwangen-Neukirch (li). Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Neukirch findet am Mittwoch, 12. September, ab 20 Uhr im Sitzungsraum des Rathauses in Neukirch statt. Auf der Tagesordnung stehen Stellungnahme zu Baugesuchen, die Straßenbenennungen im interkommunalen Gewerbegebiet Neueck, der Stand der Breitbandversorgung im Ortskern, die Anmeldung von Haushaltsmitteln, der Stand der Scooteranlage sowie Verschiedenes, Bekanntgaben, Offenlegung, Anträge und Anfragen. In der Frageviertelstunde zu Beginn der Sitzung können sich Bürger zu örtlichen Themen zu Wort melden.