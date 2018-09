Furtwangen Bregtalschule begrüßt neue Kinder und Lehrer

Furtwangen. Ein Willkommen gibt es jedes Jahr zum Schuljahresbeginn in der Furtwanger Bregtalschule für alle diejenigen, die neu an die Schule kommen. Das sind gleichermaßen Kinder wie freiwillige Helfer und neue Lehrkräfte. In diesem Jahr kamen zwar keine Erstklässler, also Schulanfänger, aber es gab wieder Jungen und Mädchen, die von anderen Einrichtungen an die Bregtalschule gewechselt haben.

So konnte der Schulkindergarten wieder vier Kinder aufnehmen, in der Schule waren es sogar neun Jungen und Mädchen. Dazu kamen vier neue Lehrkräfte, drei Anerkennungspraktikanten und acht freiwillige Helfer.

Eröffnet wurde die kleine Feier mit der ganzen Schule vom Chor. Die jungen Sänger machten dabei deutlich: "Jeder Mensch braucht ein Zuhause." Bei der Begrüßung des Nachwuchses im Kindergarten wurde dann "Das Lied über mich" gesungen, bei den Schülern "Kommt rein in die Schule". Zum Ende dieser kleinen Feier gab es noch eine besondere Ehrung für erfolgreiche Sportler: Mit zwei Mannschaften, in denen auch Schüler des Otto-Hahn­Gymnasiums mit von der ­Partie waren, nahm die Bregtal­schule wieder an den Special Olympics National Games im Beach-Volleyball teil und belegte einen vierten und einen fünften Platz.