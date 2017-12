Furtwangen Bregtallift läuft, noch Helfer gesucht

So früh in der Saison lief der Skilift am Staatsberg schon lange nicht mehr, denn Sonntag war erster Skitag.

Furtwangen. Am Freitagabend hielten die Skifreunde vom "Bregtallift Furtwangen e.V." ihre Hauptversammlung im Lifthäusle ab. Vorsitzender Manfred Mark blickte auf die letzte Saison zurück, da lief der Lift erstmals am 17. Januar. Erfreulich sei es, dass die Grundschulen und die Werkrealschule das Angebot nutzen und dort ihre Skitage abhalten. In der letzten Saison brachten Freiwillige auch Schutzmatten an Pfosten an. Letzter Skitag war bereits am 19. Februar, nur an 15 Tagen war dort Skibetrieb möglich. Das närrische Skitreiben fand bereits ohne Skier statt.

Den Kassenbericht von Michael Seifritz verlas Schriftführer Robert Jäger. Nicht zuletzt dank der Unterstützung der Stadt verzeichnete er ein Plus in der Kasse, der Verein stehe gut da. Gemeinderätin Anja Siedle führte die Entlastung des Vorstands durch. Sie dankte im Namen der Stadt für die geleistete Arbeit. Der Bregtallift sei auch ein Vorzeigeprojekt der Stadt.