Furtwangen Bregtäler gewinnen weiteres Mal

Furtwangen. Das Fußball-Team der Evangelischen Kirchengemeinde Furtwangen-Gütenbach-Vöhrenbach hat, wie im vergangenen Advent, auch in diesem Jahr das Regionalturnier gewonnen. In vier Spielen erzielten die Konfi-Kicker 18 Tore und gewannen alle Spiele in beeindruckender Weise. Das Besondere war dieses Mal, dass das Team das Training – zwei Mal in der Jahnhalle – selbst organisiert hatte. Ein Dank galt Birgit Riesle, die Trainerin der Furtwanger B-Jugend-Mädchen, die gute Trainingspartnerinnen waren. Das Team hatte sich auch während der Veranstaltung selbst organisiert.