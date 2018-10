Furtwangen. Am Mittwochmorgen ist die Feuerwehr Furtwangen mit vier Fahrzeugen und 19 Mann in Richtung der Hochschule am Robert-Gerwig-Platz ausgerückt. Glücklicherweise handelte es sich lediglich um einen Fehlalarm. Es waren zu keiner Zeit Personen oder Sachwerte gefährdet, teilt die Polizei mit.