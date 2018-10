Furtwangen Börse bietet Kontakte

Furtwangen. 86 Aussteller werden bei der Hochschulkontaktbörse am Mittwoch, 7. November, dabei sein. In der Zeit von 9.30 bis 14.30 Uhr sind in den Hochschul-Gebäuden A, B und C die Firmen mit Info-Ständen vertreten.

Die Messe ist schon seit langem ausgebucht. Zum mittlerweile 35. Mal findet die internationale Hochschulkontaktbörse statt, organisiert durch die Abteilung Kommunikation der Hochschule. Experten und Personalverantwortliche aus Unternehmen der unterschiedlichen Branchen stehen für Gespräche bereit und geben über Job- und Praktikaangebote sowie Themen für Bachelor- oder Masterthesis Auskunft.

Die Mehrzahl der Unternehmen hat ihren Sitz in Baden-Württemberg, einige kommen aus der Schweiz. Viele bekannte Namen sind darunter, etwa Festo, Burda und Continental oder die regionalen Größen wie Hansgrohe aus Schiltach, Siedle aus Furtwangen oder M&M Software aus St. Georgen. Zweimal jährlich bietet die Hochschulkontaktbörse Studierenden und Absolventen am Campus Furtwangen die Möglichkeit, persönliche Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen.