Furtwangen Blumenkübel in der Lochhofstraße erhitzen die Gemüter

Im Gegensatz dazu waren kürzlich in der Lochhofstraße Blumenkübel aufgestellt worden, um in der Tempo-30-Zone eine weitere Verkehrsberuhigung zu erreichen. Dies war für Ortschaftsrat Arnold Hettich ein Grund für eine massive Kritik. Er wollte wissen, wer die Aufstellung dieser Blumenkübel veranlasst habe. Der Ortschaftsrat sei auf jeden Fall nicht gehört worden. Die Kübel würden nicht zu einer Verkehrsberuhigung beitragen, sondern seien ein Hindernis. Vor allem größere Fahrzeuge wie Langholz-Transporter haben Probleme, was Ortschaftsrat Manuel Dufner bestätigte. Auch der Ortsvorsteher räumte ein, dass er überrascht worden sei und nichts gewusst habe. Die Lochhofstraße sei sicher nicht die dringlichste Stelle sei, allein durch die Dauerparker werde eine Verengung und damit eine Verkehrsberuhigung erreicht, betonte Hettich. Bei der Auffahrt der Vogt-Dufner-Straße beim Hofbauernhof sei eine Verkehrsberuhigung wesentlich wichtiger. Eine solche Maßnahme ohne Beteiligung des Ortschaftsrats umzusetzen, bezeichnete Hettich als "Affront gegen den Ortschaftsrat".

Auch bei einem zweiten Thema zeigte er sich verärgert: Hall gab bekannt, dass die Außenbereichsatzung für den Bereich Kammerer-Häusle ans Baurechtsamt weitergeleitet wurde. Der Gemeinderat habe allerdings den Wunsch des Ortschaftsrats, die Fläche um zwei Meter zu vergrößern, nicht aufgenommen, nachdem das Baurechtsamt angekündigt hatte, nicht zuzustimmen. Für Hettich ist diese Entscheidung des Baurechtsamts im Landratsamt eine "Machtdemonstration", er vermisse den gesunden Menschenverstand.

Stadtrat Wolfgang Kern zeigte sich auch erstaunt, dass ohne Begründung scheinbar willkürlich eine Entscheidung gefällt wurde, denn klare Vorgaben oder Gesetze wurden nicht angeführt. Auch Hall bezeichnete es als deprimierend, wenn immer wieder solche Wünsche und Anträge aus dem Ortschaftsrat ohne weitere Begründung nicht berücksichtigt werden. Es gehe ja lediglich darum, die Baugrenze, die willkürlich auf einen vorhandenen Weg gelegt wurde, noch einmal um zwei Meter zu verschieben, um dem Bauherrn etwas mehr Spielraum zu geben. Hettich bezog sich schließlich auf die Kommunalwahl 2019. Man müsse sich fragen, ob man auch künftig seine Zeit im Ortschaftsrat opfern solle, wenn man dann doch nichts zu sagen habe.