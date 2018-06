Furtwangen Blumenkübel bremsen Raser in der Lochhofstraße

Furtwangen-Schönenbach (sh). Das Thema Blumenkübel in der Lochhofstraße aus der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Schönenbach nahm ein betroffener Bürger zum Anlass für eine Anfrage. Er wohne schon lange in der Lochhofstraße und müsse eine massiv zunehmende Raserei feststellen, weshalb er bereits an verschiedenen Stellen vorgesprochen habe. In Furtwangen hätten die Raser "Narrenfreiheit", sagte der Mann, da man kaum einmal einen Polizisten sehe. Beim Gespräch mit dem Bürgermeister habe er zum einen eine Radarüberwachung durch die Gemeinde gefordert, und zum anderen den Vorschlag gemacht, mit Blumenkübeln eine Beruhigung zu erreichen. Noch bevor er einen entsprechenden Gesprächstermin bei Bürgermeister Herdner gehabt habe, seien die Blumenkübel in der Lochhofstraße aufgestellt worden. Der Verkehr werde dadurch nicht behindert, vielmehr solle es ein Hindernis für die Raser sein. Selbst bei parkenden Autos und Blumenkübeln gegenüber sei die Fahrbahn immer noch 4,10 Meter breit. Daher sei er auch froh, dass hier zahlreiche Autos parken. Und trotzdem gebe es Fahrer, die mit mindestens 80 Stundenkilometern durch die Dreißiger-Zone fahren würden. Man dürfe dies nicht mit der Situation beim Hofbauernhof vergleichen, da der Verkehr in der Lochhofstraße durch das große Einzugsgebiet wesentlich stärker sei. Daher könne er die Kritik des Ortschaftsrates in der letzten Sitzung nicht akzeptieren.