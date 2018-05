So stark wie seit Jahren nicht mehr blühen in diesem Frühling die Fichten. Die massive Fortpflanzung der Fichten führen Forstexperten auf den trockenen Sommer 2017 und den nassen Winter zurück. Der Linacher Stausee ist fast rundum mit Wald gesäumt. An der Staumauer hat sich der Staub angesammelt und liegt wie ein gelber Teppich auf dem Wasser. Foto: Liebau