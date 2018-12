Furtwangen Blitzeis sorgt für Gefahr auf den Straßen

Personen, die von Veranstaltungen wieder zurückfahren wollten, mussten sicherheitshalber ihre Fahrzeuge auf dem Weg nach Hause stehen lassen.

Im Radio wurde auch am Sonntagvormittag noch auf die Gefahr von Blitzeis im Schwarzwald hingewiesen. Die Polizei bestätigt, dass es in der Nacht auf Sonntag zu Glatteisbildung im Bereich Furtwangen und weiter in Richtung Freudenstadt und Kniebis kam. Unfälle sind der Polizei aber nicht bekannt.