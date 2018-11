Furtwangen Blick fällt auf ereignisreiches Jubiläumsjahr

Der Leiter der Jugendmusikschule, Bernd Rimbrecht, führte die einstimmige Entlastung des Vorstands wie auch die Neuwahl durch.

Ziel des Vereins ist die Verjüngung des Vorstands, viele haben nicht mehr den engen Kontakt zur JMS, die Kinder sind mittlerweile erwachsen. Seit 20 Jahre agiert Judith Reidelbach im Vorstand, gerne wollte sie die Vereinsarbeit und -verantwortung in jüngere Hände geben. Ganz gelang es nicht, für das Amt der Vorsitzenden stand nur Reidelbach zur Wahl. Als ihre Stellvertreterin wurde Hannah Ganter in Abwesenheit gewählt. Jens Lust ist neuer Schriftführer und Lucia Müller übernimmt das Amt des Kassiers. Zu neuen Kassenprüfern sind Melanie Link und der bisherigen Kassierer Alfons Scholl gewählt.

Bernd Rimbrecht betonte die Wichtigkeit des Freundeskreises. Über 90 Prozent des Hauptgeldgebers Gemeinde fließen in Personalkosten. Vieles könnte ohne Förderverein nicht angeschafft werden. Das Kerngeschäft der JMS habe sich hin zu Kooperationen mit Schulen entwickelt, es gebe viele Bläserklassen. Dazu brauche es jedoch Kinder-Blasinstrumente, die meist auch über 1000 Euro liegen. Um Engpässe zu überbrücken, gebe es auch Leihinstrumente. Die musikalische Früherziehung laufe sehr gut und "Gitarre geht auch immer". Für das neue Jahr wünscht sich Rimbrecht die Anschaffung von Kinderinstrumenten vor allem Klarinetten, Saxofonen und Posaunen.

Ute Kloppert leitet die Jugendmusikschule in Furtwangen. Sie brauche den Freundeskreis vor allem unterstützend bei Veranstaltungen. Die Podien im Altersheim werden zunehmend zur großen Herausforderung, denn die Verlässlichkeit der Schüler werde zunehmend schwieriger. Für die Konzerte im Festjahr habe sie sich mehr Interesse erhofft. Als Schlusspunkt werde derzeit an der Aufführung der Nussknacker-Suite mit Tänzern und vielen Musikern gearbeitet, die am 29. Dezember in Furtwangen aufgeführt werde.