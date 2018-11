Furtwangen Blick auf 250 Jahre Firmengeschichte

Furtwangen. Sieben Generationen der Familie Siedle führten das Unternehmen von der Glockengießerei für Uhren in Neukirch zum modernen Unternehmen der Haus- und Türtelefonie. Die Ausstellung zeigt nicht nur ein Stück Furtwanger Industriegeschichte, sie macht auch deutlich, wie eng die Unternehmerfamilie mit der Stadt Furtwangen verbunden war.

Ausstellung mit musikalischer "Reise in die Schweiz" eröffnet

Sie hebt die Leistungen von Horst Siedle als Stadtrat und Förderer zahlreicher örtlicher Einrichtungen hervor. Die Ausstellung wurde mit einer musikalischen "Reise in die Schweiz" auf dem elektrischen Klavier eröffnet. Denn, so erläuterte Museumsleiterin Elke Schön, der Gründer des Unternehmens Mathäus Siedle hatte einige Jahre in der Schweiz einen Betrieb geleitet, bevor er die eigene Firma in seinem Schwarzwälder Heimatort Neukirch gründete.