Furtwangen Blasmusik-Schmankerl als Höhepunkt

Durchweg zufrieden äußerte sich der Vorsitzende des Musikvereins Frohsinn Rohrbach, Tobias Grieshaber, über den Verlauf beim Fuchsfallenfest. An allen drei Tagen freute sich der Verein über ein volles Haus beziehungsweise Zelt auf der Fuchsfalle.

Furtwangen-Rohrbach. Auch über das Wetter konnten sich die Organisatoren des Fuchsfallenfests in diesem Jahr nicht beschweren. Das ganze Wochenende über waren die Temperaturen angenehm, da hatte der Musikverein in früheren Jahren schon andere Erfahrungen gemacht. Doch Gewitterschauer, vor allem am Samstag und Sonntag, sorgten dafür, dass das Gelände rund um das Zelt bald ziemlich durchweicht war – und die ganze Veranstaltung zu einem Gummistiefel-Fest wurde.

Aus diesem Grund hat bereits seit längerem die Disco-Party am Freitagabend den Namen Gummistiefel-Party, dem sie auch wieder gerecht wurde. Die Party mit dem DJ-Team "Blasi" war wieder gut besucht und verschaffte dem Fuchsfallenfest einen erfolgreichen Start, meinte Tobias Grieshaber. Überhaupt habe das ganze Fest hindurch auf der Fuchsfalle eine hervorragende Stimmung geherrscht und es gab auch keinerlei Probleme.