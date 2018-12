Furtwangen Bitterer Frost lässt die Besucher kalt

Dominiert wurde das Ganze natürlich vom großen beleuchteten Christbaum mit der hölzernen Krippenszene davor. In den verschiedenen Ständen waren gewerbliche Händler zu finden mit Geschenkartikeln und ähnlichem, aber auch mancher private Verkäufer hatte sich hier einen Stand gemietet und bot Bastelartikel, Weihnachtsgebäck und ähnliches mehr an. An diesen Ständen herrscht auch häufig reger Betrieb, aber es blieb auch immer Zeit für einen gemütlichen Plausch.

Die befragten Händler äußerten sich zumeist sehr positiv über die Resonanz, viele werden wohl auch im kommenden Jahr wieder kommen wollen. Und darüber hinaus hatte Organisator Werner Dold bereits für den diesjährigen Markt vier weitere Interessenten auf der Warteliste gehabt, die nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Und auch die Besucher warten häufig schon auf "ihre" Händler, bei denen sie beispielsweise jedes Jahr ihr Weihnachtsgebäck kaufen können. Zu diesem bunten Markt-Angebot gab es auch noch ein kleines Rahmenprogramm. Am Freitag und am Sonntag war hier eine Bläsergruppe mit weihnachtlichen Melodien zu hören. Am Samstagnachmittag war der Kinderchor "Gutes tun mit Musik" wieder auf dem Marktplatz, um die Marktbesucher unterhalten. Und am Abend waren schon traditionell die Schönwälder Alphornbläser und sorgten mit ihren Melodien für entsprechende Stimmung.

Werner Dold von der Agentur Feierabend zog daher dann auch eine durchweg positive Bilanz vom diesjährigen Christkindlmarkt, der auch bei den Besuchern offensichtlich sehr beliebt ist. Ein Musiker der Alphornbläser habe beispielsweise geäußert, dass der Furtwanger Christkindlmarkt einer der schönsten Märkte der Region sei und besonders viel Flair aufweise.