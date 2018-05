Furtwangen Bilder der Stadt aus ganz anderem Blickwinkel

Furtwangen. Die Vernissage ist am Montag, 14. Mai, ab 17.30 Uhr im Rathaus. Michael Guttenberg übernimmt die Eröffnung. Der Künstler ist anwesend. Der Ausstellungsbesuch ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses von 9 bis 12.30 Uhr , möglich. "Tausend mal gesehen, aber selten so...!" Die Fotografien von Rolf Wehrle zeigen Furtwangen aus einem anderen Blickwinkel, in einem anderen Licht, in besonderen Momenten. Totale aus dem Stadtgebiet, von Straßenzügen oder aus dem Außenbereich wechseln sich mit abstrakt wirkenden Details oder Spiegelungen ab. Wehrle sieht seine Arbeit in einem Zitat von Jean Giono (französischen Schriftsteller 1895 bis 1970 treffend ausgedrückt: "Wir haben verlernt, die Augen auf etwas ruhen zu lassen. Deshalb erkennen wir so wenig."