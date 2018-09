Furtwangen Bilanz bestätigt Klimawandel

Mit gerade 187 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in den vergangenen drei Monaten wurde der 2003er-Wert von 211 Litern sogar unterboten. Damit war der Sommer 2018 der trockenste in der 40-jährigen Furtwanger Wetterstatistik. Er brachte nur 46 Prozent der sonst üblichen Niederschläge, was vor allem auch auf den sehr trockenen Juli zurückgeht. Die Temperaturen lagen im Sommer durchschnittlich um 2,5 Grad zu hoch. Damit lag die Saison auf Platz zwei in 40 Jahren, übertroffen nur vom Jahrhundertsommer 2003.

Deutlich zeigen die Furtwanger Messdaten den Klimawandel: In der Zeit nach der Jahrtausendwende war der Sommer im Mittel um 1,2 Grad wärmer als in der Zeit davor. Ähnliches gilt übrigens auch für das Frühjahr, während die Temperatur im Herbst um 0,9 Grad abstieg und um Winter um 0,3 Grad.

Die Sonneneinstrahlung – meteorologisch Globalstrahlung genannt – summierte sich in den drei Sommermonaten auf 510 Kilowattstunden pro Quadratmeter und lag damit um rund neun Prozent über dem Normalwert.