Furtwangen Biber fühlt sich im Bregtal wohl

Kein Wunder, der Biber ist nachtaktiv und scheu. Sobald er eine Bewegung in seinem Umfeld wahrnimmt, taucht er unter. Richtiges Glück, verbunden mit ein wenig Geduld bei Einbruch der Dämmerung hatte unser Fotograf. Zwischen Vöhrenbacher und Hammereisenbacher Gemarkung sichtete er einen Biber, der munter in der Breg hin und her schwamm. Doch der Biber war nicht alleine. Etwa 20 Minuten musste der Fotograf mucksmäuschenstill warten, bis sich zwischen den Wildenten noch mehr Tiere in der Breg tummelten.

Auf einmal waren sogar vier Biber auszumachen. Jetzt schlug die Stunde des Fotografen. Der Biber präsentierte sich etliche Male in schönen Posen und sogar beim gedachten Zuruf "Bitte lächeln", zeigte das Nagetier seine Zähne.