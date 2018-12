Furtwangen Bewegung reicht vom Rentier-Parcours über Handstand bis Ballett

Vier weitere Gruppen von Turnerinnen standen dann auf dem Programm. Das begann bei den Jüngsten aus der ersten Klasse mit der "1. Turnstunde" und ging dann weiter mit ersten Partnerübungen auf dem Boden und an den Geräten dann zur richtigen Bodenkür. Bei den ältesten ab der sechsten Klasse wurde gezeigt, wie die jungen Sportlerinnen an den Handstandüberschlag herangeführt werden. Breiten Raum beim Turnverein nimmt auch seit vielen Jahren bereits der Tanz in verschiedenen Variationen ein. Fünf verschiedene Gruppen, alle unter der Leitung von Simone Puchinger, präsentierten die unterschiedlichsten Tanzformen von HipHop über den klassischen Jazztanz bis zum Ballett. Dabei gab die Ballettgruppe eine erste Kostprobe von den Proben für die Nussknacker-Suite, die im Rahmen des 50-Jahr-Jubiläums der Jugendmusikschule am 28. Dezember in St. Georgen und am 29. Dezember in Furtwangen aufgeführt wird.