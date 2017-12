Furtwangen Bewegtes Leben mündet in einen engen Kreis

Luther wurde keine 63 Jahre alt. Das Durchschnittsalter betrug in seiner Zeit 20 Jahre, manche Forscher meinen 55 bis 60 Jahre. Baake legte den Beginn von Luthers Alterung auf 1535. Seine großen Schriften waren erschienen, die meisten Kämpfe gefochten, und vor allem wurde 1534 seine deutsche Bibel herausgegeben.

Ein bewegtes Leben mündeten in einen engen Kreis ein. Sein Einfluss schmälerte sich. Schmerzhafte Krankheiten plagten ihn und wirkten sich wahrscheinlich auf seine Psyche aus. Eine letzte Reise führte ihn nach Mansfeld, um einen Streit der Grafen zu schlichten. Auf der Rückfahrt ereilte ihn am 18. Februar 1546 der Tod just in jenem Ort Eisleben, wo er am 10. November 1483 geboren wurde – Anlass für mystische Deutungen. Den Lebensweg machte Peter Baake an den Kreisen "Feinde des Reformators", "Begleiter in Wittenberg" und "Freunde" fest.

Luther, Kind der römisch-katholischen Kirche, brachte Bewegung in die Glaubensgemeinschaft. Widersacher waren Kaiser und Päpste, wovon Leo X. eine zentrale Figur war, humanistisch gebildet, aber mit Hang zur Verschwendung, die Italien und die Kirche ins Chaos stürzte. Verständnis für die Reformation und eigene reformatorische Ansätze brachte Hadrian VI. ein. Kaiser Maximilian I. kümmerte sich nicht um die Reformation und tat sie als "Pfaffengezänk" ab.