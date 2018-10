Furtwangen Bevölkerungszahl erholt sich wieder

Rückläufig ist auch die Zahl der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahre. Zum Stichtag 31. Dezember 2016 gab es davon 1008 Personen. 1961 waren noch 2328 Furtwanger unter 15 Jahren alt.

Während die Zahl der Einwohner insgesamt zum Vorjahr um 0,6 Prozent angewachsen ist, stieg die Zahl der Ausländer um 2,4 Prozent an auf jetzt 1231 Personen. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung beträgt somit 13,6 Prozent. Ein Rekordwert. Zum Vergleich: 1998 betrug die Zahl der Ausländer 11,4 Prozent.

Bei der Statistik dürfte die Hochschule eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Zur Einwohnerschaft gehören auch Studierende, die hier ihren Wohnsitz gemeldet haben. Genaue Daten darüber, wer wo wohnt, gibt es nicht, doch nach Auskunft der Hochschule beträgt die Zahl der Studenten am Campus Furtwangen in diesem Semester rund 3400. Vor zehn Jahren waren noch 2200. Fast verdoppelt hat sich in diesem Zeitraum auch die Zahl der ausländischen Studenten von damals 500 auf jetzt etwa 986. Genaue Zahlen für dieses Semester liegen erst in ein paar Monaten vor.