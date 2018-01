Furtwangen Beton statt Granit — Räte sparen lieber

Furtwangen. Stabil und ansehnlich soll er werden, der neue Belag für die Baumann- und Bahnhofstraße. Wie berichtet, werden dort neben dem Mehrgenerationenhaus auch das Gebäude für die Siedle-Sammlung entstehen. Da will die Stadt auch für eine optisch ansprechende Umgebung sorgen.

Ursprünglich war vorgesehen, einen Belag aus Natursteinpflaster einzusetzen, Granit aus China. Doch die Vorzeichen haben sich geändert.

Mehr als eine Million Tonnen Granitsteine exportiert China jährlich nach Deutschland. Doch die Zeiten des billigen Natursteines scheinen vorbei. "Circa 100 Prozent", so die Schätzung der Stadt, liege derzeit der Preis von Granit über dem von Betonstein. "Deshalb stellt sich die Frage, ob an den Natursteinen festgehalten oder der Fahrbahnbelag mit Betonsteinen befestigt werden soll­", so Sachbearbeiter Michael Umfahrer in seiner Vorlage für die jüngste Gemeinderatssitzung. Der Gemeinderat hatte nämlich in seiner Sitzung vom 16. November die Verwaltung beauftragt, sich nach günstigeren Alternativen für den teuren Naturstein umzusehen.