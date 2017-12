Furtwangen Besucher werden auf Zeitreise geschickt

Wozu einst das ulkige Produkt eines findigen Schwarzwälders diente, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall wird 1913 in einer französischen Fachzeitschrift von einem cleveren Friseur berichtet, der seiner Kundschaft mit einer gespiegelten Uhr die aktuelle Zeit bot. In Amerika kannte man ebenfalls die Barber-Shop-Clock: "it goes tock-tick", und in Bayern sind derartige Uhren als Scherzartikel bekannt. Bei den Bajuwaren sollen ja die Uhren anders ticken, wie bereits Altkanzler Willy Brand konstatierte.