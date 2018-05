Furtwangen Besucher auf spannender Zeitreise

"The International Council of Museums" (ICOM) ist eine weltweit verbundene Organisation von Museen. Jedes Jahr wird ein Museumstag ausgerufen, der bereits zum 41. Mal stattfand und auch in Furtwangen begangen wurde.

Furtwangen. Allein in Deutschland sind 6500 Museen beteiligt und mit dabei: das Deutsche Uhrenmuseum und das Museumsgasthaus Arche. Am Sonntag hatten Besucher daher freien Zutritt in beide Institutionen. Das Uhrenmuseum, das über 8000 Exponate sein eigen nennt, bot interessante Führungen mit Tiziana Settembrino und Oliver Hambel an. Dabei konnte man einen Spaziergang durch die Uhrengeschichte machen und wichtige Ausstellungsstücke bewundern, wie das Planetarium des Philipp Matthäus Hahn, die astronomische Hans-Lang-Uhr oder eiserne "Türmeruhren". Wertvolle, feuervergoldete Kunstwerke standen neben einer Kanzeluhr, und Einblick bekam man in eine Schwarzwälder Uhrenwerkstatt. Die Entwicklung von hölzernen Werken, über Lackschilduhren oder den berühmten Kuckuck bis hin zu einst begehrten Giraffenuhren, Bahnhofsuhren und die Atomuhr wurden gezeigt.

Interesse weckte natürlich die August-Noll-Uhr, historische Hintergründe erfuhr man im Zusammenhang mit Robert Gerwig, und ein Anziehungspunkt waren die Musikautomaten, darunter eine Jahrmarktsorgel.