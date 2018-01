Furtwangen Beste Voraussetzungen für Miteinander

Es seien lehrreiche Jahre gewesen, und er habe viele Erfahrungen sammeln können. Sein Dank galt allen, die ihm im Oktober bei der Wahl ihr Vertrauen geschenkt haben. Besonders freue er sich, dass er als erste Amtshandlung der neuen Amtszeit diese Neujahrsansprache erhalten darf. Er ging darauf ein, dass die Welt viel komplexer geworden ist. Gerade die Digitalisierung mache das Internet buchstäblich grenzenlos. Die Frage sei, wer die Rahmenbedingungen setzen dürfe. "Es reicht nicht mehr, nur in Schwarz und Weiß zu denken. Die Welt um uns herum ist bunt geworden", meinte er nicht zuletzt im Blick auf die Bundestagswahl im September. Denn wer habe erwartet, dass man gerade in Deutschland, wo man stabile Verhältnisse gewohnt sei, noch immer keine Regierung bilden konnte? In Äußerungen vieler Persönlichkeiten werde gerade der Wunsch nach mehr Respekt und Gemeinschaftsgefühl geäußert, der Begriff Heimat werde betont, und die Politik scheine den ländlichen Raum neu zu entdecken.

Bürgermeister Herdner ist davon überzeugt, dass gerade die Kommunen maßgeblich dafür sorgen, dass gesellschaftliches Zusammenleben gedeihlich funktioniert, und dies im Zusammenspiel von Verwaltung, Gemeinderat, Vereinen, sozialen Einrichtungen, Institutionen und Unternehmen. Für dieses Miteinander habe man in Furtwangen die besten Voraussetzungen. Er betonte das starke soziale und gesellschaftliche Engagement der Menschen in den Vereinen und Gruppierungen. Aber ebenso die Investitionsbereitschaft von Firmen und Handwerk, wodurch in der Stadt Arbeitsplätze erhalten und neu geschaffen werden. Und nicht zuletzt seien es die Firmen, die Vereine und Institutionen tatkräftig unterstützen. "Das alles ist kein Selbstläufer. Wir müssen dieses Netzwerk permanent pflegen und ständig daran arbeiten", forderte Herdner die Bürger auf und schloss gerade auch die jüngere Generation ein.