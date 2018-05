Furtwangen Beste Stimmung bei Jubiläumsfeier

Und dann am Samstag der Blasmusik-Marathon: Fünf Kapellen, darunter die jungen Egerländer, und neun Stunden Blasmusik erwarteten hier die rund 1500 Besucher im Festzelt. Gute Stimmung stand bei diesem Musikantentreff auf dem Programm. Schon zum Auftakt um 18 Uhr war das Festzelt gut besetzt, und die "Homberle Bläch-Bänd" hatte kein Problem, die Zuhörer mitzureißen. Nach dem Auftritt von Timo Hieske und seinen jungen Egerländern folgten als weitere Gruppen die Musikatzen und Allgäu6, diese Gruppe sogar mit einer Alphorn-Einlage.

Krönender Abschluss des Abends waren dann die Obermüller-Musikanten, die Hauskapelle des Münchner Hofbräuhauses. Sie spielten allerdings nicht auf der Bühne, sondern in der überfüllten Musiker-Bar. Und hier gaben sie in den frühen Morgenstunden noch einmal so richtig Gas und heizten den Zuhörern ein. Die Besucher und auch die Organisatoren von der Stadtkapelle gingen nach dieser Musik-Nacht erschöpft, aber auch begeistert nach Hause.

Ein weiterer Höhepunkt an diesem Abend war der Auftritt von Timo Hieske und seinen jungen Egerländern aus Furtwangen und Umgebung. Denn für diese beliebte Kapelle war dies der vorletzte große Auftritt, bevor die jungen Egerländer Ende des Jahres ihre musikalische Tätigkeit einstellen. Selbst Timo Hieske war von seinen Musikern begeistert: "Meine Musiker haben am Samstag meiner Meinung nach das beste Konzert in all den Jahren gespielt. Es war einfach grandios, was geleistet wurde." Auch für die Zuhörer war dieser Auftritt ein besonderes Highlight. Neben einem Trompeten-Solo von Volker Schwer und Manuel Wehrle gab es hier als besonderes Highlight auch noch drei Auftritte als Gesangsduo des Vorsitzenden der Vöhrenbacher Stadtkapelle, Ferdinand Möller, gemeinsam mit Maria Eppacher.