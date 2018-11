Furtwangen Berührende wahre Geschichte

Furtwangen. Das Guckloch-Kino zeigt am Donnerstag, 8. November, 20 Uhr, den Film "Maudie". In Kanadas Nova Scotia der Dreißigerjahre leidet Maud Dowley an schwerer Arthritis. Aufgrund ihrer gebückten Körperhaltung wird sie für zurückgeblieben gehalten. Als sie eine Anstellung als Dienstmädchen bei dem Fischhändler Everett Lewis findet, erkämpft sie sich endlich etwas Unabhängigkeit – auch wenn Everett alles andere als zimperlich mit der jungen Frau umgeht. Zuflucht findet Maud in der Malerei, wenn sie winzige Bilder einer glücklichen Welt zeichnet, die sie sich erträumt. Ihr Talent bleibt nicht unbemerkt.