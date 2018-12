Furtwangen Bergwacht mit über 130 Einsätzen

Sowohl für Naturschutz als auch die Jugendarbeit zuständig ist Yasmin Koch. Im Bereich Naturschutz gab es unter anderem die Loipenpflege und entsprechenden Unterricht für die Mitglieder. Inzwischen sei auch im Landratsamt die Existenz der Bergwacht Furtwangen bekannt, so Koch, die Kooperation soll hier intensiviert werden. Die Jugendgruppe absolvierte insgesamt 150 Stunden. Sehr gut kam beim Nachwuchs der Schneetag in Bernau und das Jugendzeltlager an.

Stadträtin Anja Siedle als Vertreterin des Bürgermeisters zeigte sich beeindruckt von den zahlreichen Einsätzen für die Bürger in dem großen Bereich von Schonach bis zum Thurner: "Ich ziehe meinen Hut für dieses ehrenamtliche Engagement zur Rettung von Menschen!" Positiv sei auch die Jugendarbeit und auch die direkte Beteiligung an Veranstaltungen wie beispielsweise dem Bike-Marathon.

Auch die anderen Organisationen aus dem Rettungszentrum waren bei der Hauptversammlung vertreten und überbrachten ihre Grüße, entschuldigt war hier die Feuerwehr. Hans-Jürgen Freund vom DRK lobte unter anderem das tolle Team der Bergwacht. Allerdings habe er in diesem Jahr die Bergwacht auf dem Trödlermarkt vermisst, erhoffe das im kommenden Jahr der Bergwacht-Stand wieder dabei ist.

Weitere Grüße und der Dank für die gute Zusammenarbeit kamen von Renate Kammerer von der DLRG und Dirk Ebeling von der Polizei.

(sh). Vier Mitglieder der Furtwanger Bergwacht wurden für langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Herausragend dabei die Ehrung für Theo Zimmermann für 60 Jahre Mitgliedschaft. Aber auch der Vorsitzende Rainer Probst konnte für 30 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet werden. Weiter geehrt wurden Steffen Schwarz für 20 Jahre und Marti Duffner für zehn Jahre.

Bei den Wahlen gab es auch Änderungen. In seinem Amt bestätigt wurde Vorsitzender Rainer Probst, der Leiter Bergrettungsdienst Jakob Ender (der das Amt erst kürzlich kommissarisch übernommen hatte), Schriftführer Sebastian Dikall und Kassierer Ingo Reetz. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Andreas Fehrenbach in Nachfolge von Roland Wehrle.

Bei der erweiterten Vorstandschaft wurden gewählt: Bergwacht-Ärzte Dirk Hildebrand und neu Nils Ploetz, Ausbilder Technik Marcel Rathmann, Ausbilderin Notfallmedizin Sabrina Haas, Naturschutzwart und Jugendleiterin Yasmin Koch, Materialwart Helena Heppeler, Hüttenwart Brend Gerold Seng und Hermann Wehrle sowie Bergrettungswache Neueck Naomi Dressler, Kfz-Wart Ingo Reetz, Funkwart Daniel Koschützki, Pressereferent Martin Duffner sowie Internet-Referent Konrad Kienzler und Daniel Koschützki.