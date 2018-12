Furtwangen Bergsteigergruppe feiert Jahresabschluss

Furtwangen. Die Bergsteigergruppe Furtwangen in der Sektion Schwarzwald im Deutschen Alpenverein führte am Samstag den Jahresabschluss, verbunden mit der Dezember-Bergsteigerecke, durch. Gruppenleiter Hansjörg Dufner und Tourenwart Robert Duffner verzeichneten allerdings eine etwas rückläufige Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr. Wichtiger war aber, dass das Tourenjahr unfallfrei verlaufen war und es keine Verletzten oder Todesfälle unter den aktiven Mitgliedern zu beklagen gab, so die Bilanz. Der Tourenwart blickte in einer Präsentation mit vielen Zahlen über die Unternehmungen auf das vergangene Vereinsjahr zurück.