Furtwangen Bergsteiger blicken auf unfallfreies Jahr und tolle Touren

Sehr wichtig sei es, dass das Tourenjahr unfallfrei verlaufen sei und es auch keine Todesfälle unter den aktiven Mitgliedern zu beklagen gegeben habe.

Der Tourenwart blickte in einer Präsentation mit vielen Zahlen über die Unternehungen auf das Jahr zurück. Insgesamt war die Gruppe bei 28 Unternehmungen mit insgesamt 580 Teilnehmern auf Tour. Nur vier Touren mussten wegen schlechtem Wetter ausfallen.

Der Dank ging an die 18 Tourenorganisatoren, ohne die ein Jahresprogramm nicht möglich wäre. Die Gruppe war insgesamt 19 Tage in den Alpen und 20 Tage in den Mittelgebirgen (Schwarzwald und Bodenseeregion) unterwegs. Außerdem gab es noch 18 zusätzliche Tage für Sektiontermine, Übungen, Bilderquiz, Nordic-Walking-Treff und Jahreshauptversammlung, so dass 57 Tage Alpenverein zusammen kamen.