Furtwangen Bergamo-Austausch begeistert wieder

An den beiden Ausflugs- und Besichtigungstagen stiegen die zunächst erstaunlich kühlen Temperaturen glücklicherweise auf sonnige 21 bis 25 Grad an. So erkundete man gut gelaunt nicht nur wie alle Jahre wieder das geschlossene Areal der Altstadt von Bergamo mit ihrer monumentalen Stadtmauer, der prächtigen Basilika und den vielen verwinkelten Gassen.

Erstmals stand in diesem Jahr ein Tagesausflug nach Mantua auf dem Programm. Wie eine Insel steht die Altstadt mit ihren komplett erhaltenen Renaissance-Bauten zwischen den schon im Mittelalter künstlich angestauten Seen. Die harmonische Verbindung zwischen Natur und Kultur hatte auch hier offensichtlich unbeschwerte Heiterkeit zur Folge, die bei der Heimreise am nächsten Tag nur durch die Regenschauer im Schwarzwald ein wenig gedämpft wurde.

Seit 1996 haben über 1000 Schüler am Bergamo-Austausch teilgenommen, der ein besonders nachhaltiges und bildungspolitisch sehr breit aufgestelltes Projekt der OHG-Geschichte ist.

26 Schüler im Alter von zehn bis 17 Jahren waren dieses Mal in Spirano bei Bergamo in Gastfamilien untergebracht. Begleitende Lehrkräfte waren die Musiklehrer Hans Bausch (Realschule) und Hartmut Janke (Gymnasium), die wie gewohnt vor Ort von ihrem Kollegen Alfredo Conti bestens unterstützt wurden.

Die Inklusionsband "Rolling Bowling" nahm mit drei OHG-Schülerinnen und vier Schülern der Bregtalschule und ihren Betreuern an den Konzerten teil. Federführend war Rolf Langenbach als Lehrkraft der Jugendmusikschule.

Nachdem beim 20-jährigen Jubiläum zwölf Bildungseinrichtungen von der Grundschule bis zur Musikhochschule an den Konzerten in Furtwangen und Bergamo beteiligt waren, konzentrierte sich in diesem Jahr der Schüleraustausch auf sechs Einrichtungen: in Furtwangen waren es Realschule, Gymnasium, Jugendmusikschule und Bregtalschule; auf italienischer Seite waren in Spirano die Mittelstufenschule und die Musikschule beteiligt.