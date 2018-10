Furtwangen Benedikt Spath übernimmt Leitung

Das Altenheim St. Cyriak Wohnen und Pflege und der Trägerverein Caritas Altenheim Furtwangen haben eine Konsolidierungsphase hinter sich und blicken positiv nach vorne.

Furtwangen. Sie sind eng verbunden, das Altenheim St. Cyriak Wohnen und Pflege und der Trägerverein Caritas Altenheim Furtwangen. Bei seiner Mitgliederversammlung konnte die erfreuliche Konsolidierung in allen Bereichen festgestellt werden und hoffnungsvoll wird in die Zukunft geblickt.

Viele Vereinsmitglieder sowie die Heimleiter Peter Baake und Benedikt Spath konnte Pfarrer Paul Demmelmair willkommen heißen. Er war froh, dass für die Interimszeit Peter Baake mit seiner Rückkehr einen großen Dienst erwies. Benedikt Spath stellte sich den Mitgliedern vor. Der 37-jährige Fachmann verfolgte seine "soziale Ader", studierte Pflegepädagogik, war als Fachlehrer in Alten- und Krankenpflege tätig, war Pflegedienstleiter und sieht Wohnen und Pflege als Phase des Alltagslebens, in der sich Senioren und Mitarbeiter wohl fühlen sollen. Das Altenheim will er ab 1. Januar 2019 persönlich, klein aber fein führen.