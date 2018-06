Furtwangen Bei den Sportfreunden geht es rund

Furtwangen-Schönenbach (hh). Auftakt ist am Freitag, 22. Juni. Ab 18.30 Uhr führen die Sportfreunde zum 10. Mal den Bregtäler-Elfmetercup aus. Anschließend laden sie zur dritten College-Party ein. Allerdings wird dieses Jahr kein "Beer-Pong Tunier" stattfinden. Dennoch gibt es die Chance, "Beer-Pong" zu spielen, ein DJ wird auflegen, außerdem warten die originalen roten Beer-Cups, jede Menge Hotdogs und Pommes und die beliebte Likörbar auf die Besucher. Einlass ist ab 16 Jahren.

Am Samstag findet zuerst ab 10 Uhr ein F-Jugend-Turnier des Bezirks Schwarzwald statt. Ab 13 Uhr stehen dann noch drei Jugend-Verbandsspiele an, bei denen es noch um Punkte geht. Zuerst spielen die E-Junioren der SG Schönenbach-Furtwangen gegen den FV/DJK St. Georgen 2. Im zweiten Spiel ab 14 Uhr spielt die C-Jugend-Spielgemeinschaft, die sich aus Spielern aus Schönenbach, Furtwangen, Neukirch und Gütenbach zusammensetzt gegen ihre Altersgenossen der SG Rietheim. Ab 16 Uhr tritt die Bezirkliga-A-Jugend der SG gegen den FV Tennenbronn an. Aufgrund der Fußball-WM werden am Abend die Fußball-Interessierten im Oberen Bregtal in den Genuss eines Public Viewing kommen. In ihrem zweiten Vorrundenspiel spielt die deutsche Nationalelf um 20 Uhr gegen Schweden. Dieses Spiel kann man deshalb live im Zelt der Sportfreunde auf der Großbildleinwand sehen.

Anschließend dreht sich wieder alles um die ehemaligen Kult-Kneipen rund um das Bregtal. Bei der Wälder Kult-Kneipen-Party wird mit Musik und entsprechenden Bars an Locations wie Tenne, Melle, Schwert, Holzwurm und Waldpeter einnert.