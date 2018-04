Furtwangen Begehrter Preis der Wirtschaftsförderung

Die Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg hat das Unternehmen zum Unternehmen des Monats ausgezeichnet.

Geschäftsführerin Dorothee Eisenlohr übergab am Stammsitz des Unternehmens in Furtwangen die Urkunde an die Geschäftsführer Thomas Koepfer und Bernd Angst. "Seit 150 Jahren bringen Sie Innovationen auf den Markt; das ist Ihre herausragende Kompetenz. Sonst gäbe es Sie nicht mehr", sagte Eisenlohr in Ihrer Laudatio. Die Auszeichnung der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg sei deshalb sehr verdient und würdige auch die positive Wirkung des Unternehmens in die Stadt und die Region.

1867 als kleine Werkstatt gegründet