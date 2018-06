Furtwangen Begegnung mit Gesprächen

Die Kermes ist ein traditionelles Volksfest der türkischen Gemeinde. Der Begriff, der an das deutsche Wort Kirmes erinnert, bedeutet im türkischen Vereinswesen (Plural: Kermesler) gemeinnützige Feiern für den Erhalt eines Vereins. Wenn auch in ganz unterschiedlichen Kulturen, Kermes und Kirmes haben eine gewisse Verwandtschaft. Denn wie bei der Kirmes geht es bei der Kermes um ein Fest rund um die Moschee, also das Gotteshaus.

Gemeinsames Feiern

Nachdem der türkische Kulturverein in der Kirnerstraße seine Moschee in Betrieb nehmen und im vergangenen Jahr noch einmal erweitern konnte, findet hier wieder die Kermes statt. Doch es ist nicht nur ein Fest für die türkische Gemeinde, sondern für dei ganze Stadt. Man hofft auf viele Gäste aus Furtwangen und Umgebung, um das gute Miteinander gemütlich feiern zu können. Gerade in der aktuellen Situation und Diskussion zum Miteinander in Deutschland will der "Türkisch-islamische Kulturverein Furtwangen" auch seinen Teil zur Integration um zum gemeinsamen zusammenlegen beitragen.