Furtwangen Beförderungen und Ernennungen

Auch im abgelaufenen Jahr war die Feuerwehr Schönenbach wieder gefordert: Wie in der Hauptversammlung der Abteilung berichtet wurde, gab es insgesamt sechs Einsätze.

Furtwangen-Schönenbach. Neben zwei Alarmen, die von der Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes ausgelöst wurden, gab es eine technische Hilfeleistung bei einer Gewässer-Verunreinigung sowie drei Brandeinsätze: in der Carl-Diem-Straße und der Fohrenstraße in Furtwangen sowie bei RENA in Gütenbach. Daneben fielen der Parkplatzdienst beim Trödlermarkt oder Streckenposten beim Schwarzwald Bike Marathon und natürlich nicht zuletzt Dienst beim Martinsumzug in Schönenbach an.

Eine wichtige Rolle bei der Feuerwehr bildet auch immer die Ausbildung, damit die Feuerwehrleute auf dem Stand der Technik bleiben und die Einsätze auch effektiv ablaufen können. Die Anforderungen an die Feuerwehr steigen dabei von Jahr zu Jahr. Benjamin Hepting und Stefan Hug wurden zum Feuerwehrmann befördert. Darüber hinaus hat Simon Fehrenbach das silberne Leistungsabzeichen abgelegt. Ebenfalls befördert wurde Sebastian Fehrenbach zum Hauptfeuerwehrmann.