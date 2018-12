Furtwangen Baugesuche aus Sindelfingen lassen Rainer Jung strahlen

Der Bauplatz darunter geht ebenso an Sindelfingen. Die Bauherrin benötigt ebenso eine Befreiung, die allerdings etwas seltsam anmutet: So hätten die Planer des Baugebiets aus unerfindlichen Gründen einen 50 Zentimeter breiten Pflanzstreifen zur Abgrenzung an das Nachbargrundstück vorgesehen – der aber nur im schriftlichen, nicht aber im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans vorhanden ist. Diese Befreiung wurde problemlos erteilt.