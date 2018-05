Furtwangen Barocker Glanz und Leidenschaft

Seit knapp vier Jahren existiert das lombardische "Ensemble Locatelli". Einige Musiker haben seit Jahren eine enge Verbindung zum Otto-Hahn-Gymnasium. Die inzwischen gereiften Künstler traten am Mai-Feiertag in der Stadtkirche St. Cyriak auf.

Furtwangen. Elke Schön begrüßte Akteure und Gäste. Leiter Thomas Chigioni freute sich als ehemaliger Schüler, in Furtwangen gastieren zu können. Das vom "Concerto grosso" geprägte Barock-Programm barg Verknüpfungspunkte: Der Namensgeber Pietro Antonio Locatelli (1695 bis 1764) aus Bergamo war Schüler von Arcangelo Corelli, dem Erfinder des Genres. Ein anderer Schüler war Francesco Geminiani, der wiederum Beziehungen zu Händel hatte.

Antonio Vivaldi führte die Tradition zu Höhen, wurde durch seine Konzerte berühmt und fand verehrende Beachtung bei Johann Sebastian Bach. Von letzterem erklang die große Fantasie mit Fuge in g-Moll. Tomas Gavazzi, war nicht nur am einmaligen Cembalo zuhause, sondern tat sich auch an der Klais-Orgel hervor, um klangvoll das interessante, breit angelegte und mit kühnen Formulierungen ausgestattete BWV 542 zu gestalten. Etwas fremd war der Streicherklang mit französisch-romantischer Ausstrahlung.