Furtwangen Bare Münze für beste Leistungen

Furtwangen. Dekan Mohsen Rezagholi hieß für das Wintersemester über 100 neue Bachelorstudenten an der Fakultät Informatik der Hochschule Furtwangen willkommen. In seiner Ansprache zeigte er den Studienanfängern die exzellenten beruflichen Perspektiven in der Informatik auf. Mit ihrem Studium hätten sie eine sehr gute Wahl getroffen, denn die Informatik in Furtwangen genieße einen hervorragenden Ruf. Erst vor wenigen Monaten sei die Einrichtung im CHE-Ranking unter die Top 10 der Informatikfakultäten bundesweit gekommen.